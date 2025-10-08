Los Emiratos Árabes Unidos extraditan a dos personas reclamadas por las autoridades belgas

ABU DABI, 8 de octubre de 2025 (WAM) — El Ministerio del Interior ha extraditado a dos personas buscadas por las autoridades belgas tras su detención por la sede general de la Policía de Dubái y la sede general de la Policía de Sharjah, en cumplimiento de una notificación roja de INTERPOL.

Los sospechosos, entre los más buscados de Bélgica, afrontan cargos por tráfico transfronterizo de drogas, pertenencia a una peligrosa banda criminal, comercio de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y blanqueo de capitales.

La extradición, aprobada por el tribunal y el Ministerio de Justicia, refleja el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con la cooperación jurídica internacional y su determinación de fortalecer las alianzas mundiales en materia de seguridad, combatir la delincuencia organizada transnacional y compartir conocimientos especializados en seguridad para reforzar la protección de las comunidades.