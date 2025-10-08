Saud bin Saqr recibe al embajador de Canadá

RAS AL JAIMAH, 8 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Saud bin Saqr Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ras Al Jaimah, recibió en su palacio de la Ciudad Saqr bin Mohammed a Radha Krishna Panday, embajador de Canadá en los Emiratos Árabes Unidos, quien acudió para presentarle sus saludos.

El jeque Saud dio la bienvenida al diplomático y abordó con él formas de fortalecer las relaciones bilaterales en diversos ámbitos. Durante la reunión, ambas partes trataron además varios temas de interés común.

Por su parte, el embajador Panday expresó su agradecimiento y aprecio al jeque Saud por la cordial hospitalidad y el recibimiento, elogiando la fortaleza de la cooperación entre los Emiratos Árabes Unidos y Canadá, así como la destacada posición regional e internacional del país y el desarrollo sostenible que experimenta Ras Al Jaimah en distintos sectores.