Los EAU distribuyen 1.000 cestas de alimentos a huérfanos y familias desplazadas en la costa occidental de Yemen

ABU DABI, 8 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han distribuido 1.000 cestas de alimentos entre familias de huérfanos y desplazados en varios distritos de la costa occidental de Yemen.

La iniciativa fue supervisada por la Media Luna Roja de los Emiratos (ERC, por sus siglas en inglés), que desempeñó un papel clave en la coordinación logística y en la entrega de los suministros alimentarios a las familias beneficiarias, con el objetivo de ayudarlas a superar las difíciles condiciones de vida y aliviar sus penurias.

A través de este tipo de acciones humanitarias, los Emiratos Árabes Unidos reafirman su compromiso continuo con la mejora de las condiciones de vida de las comunidades desplazadas y vulnerables en Yemen, dentro de sus esfuerzos constantes por mitigar el sufrimiento derivado de las duras circunstancias que atraviesa el país.