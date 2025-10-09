El Consejo Ministerial de Desarrollo, presidido por Mansour bin Zayed, analiza los avances en la aplicación de las políticas e iniciativas gubernamentales

ABU DABI, 9 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, presidió una reunión del Consejo Ministerial de Desarrollo celebrada en Qasr Al Watan, en Abu Dabi.

Durante el encuentro, se examinó el progreso alcanzado en la aplicación de las políticas y estrategias nacionales en sectores como los recursos de aguas subterráneas, bienes de consumo, industrias nacionales e inversión directa en el extranjero, así como las normas propuestas relacionadas con el empoderamiento social y los servicios gubernamentales.

En la misma sesión, el Consejo analizó propuestas presentadas por entidades federales destinadas a mejorar la calidad de los servicios públicos, aumentar la eficiencia del trabajo gubernamental y optimizar las finanzas públicas federales.

La agenda también incluyó la evaluación de informes nacionales sobre medioambiente, cambio climático, seguridad alimentaria y sostenibilidad energética, además de una revisión de los avances en las iniciativas económicas conjuntas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), los resultados de las actividades de la Autoridad de Valores y Materias Primas, y las recomendaciones del Consejo Nacional Federal respecto a la gestión y sostenibilidad de los fondos de dotación y del zakat, con el fin de reforzar su papel social.