El Banco Central de los EAU analiza con los directores de bancos las iniciativas estratégicas para fortalecer el sector financiero

ABU DABI, 9 de octubre de 2025 (WAM) — Khaled Mohamed Balama, gobernador del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE), mantuvo una reunión con los directores ejecutivos de los bancos del país, en presencia de AbdulAziz Al Ghurair, presidente de la Federación de Bancos de los EAU, además de subgobernadores y altos funcionarios del CBUAE.

El encuentro abordó los principales avances regulatorios y legislativos, así como las iniciativas estratégicas que configuran el futuro del sector bancario. Los participantes elogiaron los esfuerzos continuos para impulsar el sector financiero, apoyar los objetivos estratégicos de los EAU y reforzar su competitividad internacional.

Durante la reunión, el CBUAE presentó los avances en la implementación del sistema nacional de tarjetas “Jaywan”, cuyo objetivo es aumentar la eficiencia de las transacciones financieras mediante la optimización de los pagos locales y el fomento de la innovación en el sector. Las instituciones financieras autorizadas ofrecerán las tarjetas “Jaywan” en formato de débito, prepago y crédito, ya sea como tarjetas exclusivas o combinadas con sistemas de pago internacionales.

El CBUAE y los directivos de los bancos también analizaron el progreso en la consolidación de los EAU como centro de innovación y pagos digitales. Las discusiones incluyeron los principales indicadores de rendimiento de los sistemas de pago, su resiliencia operativa y la preparación de las iniciativas estratégicas destinadas a reforzar la infraestructura financiera.

La reunión destacó la importancia de los proyectos digitales del CBUAE, dentro del Programa de Transformación de la Infraestructura Financiera (FIT), que permitirá a los Emiratos consolidarse como centro financiero, plataforma de pagos digitales y referente en innovación y transformación digital.

En el marco de la Estrategia Nacional de Finanzas Islámicas e Industria Halal, los participantes debatieron el papel del sector bancario en el impulso de las finanzas islámicas y en el liderazgo de los servicios financieros islámicos globales. Asimismo, se abordaron iniciativas para fortalecer el mercado de sukuk y los mercados de capital islámicos.

Durante el encuentro, los asistentes intercambiaron puntos de vista sobre los últimos desarrollos financieros y reafirmaron su compromiso con la cooperación para mejorar la calidad de los servicios financieros destinados tanto a clientes particulares como corporativos.

Balama declaró:

“En línea con la visión de la sabia dirección de los EAU, y en aplicación de las directrices de Su Alteza el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro, presidente de la Corte Presidencial y presidente del Consejo de Administración del CBUAE, el Banco Central mantiene su compromiso de colaborar estrechamente con las instituciones financieras autorizadas. Continuamos organizando reuniones periódicas para alinear las estrategias y elevar el ecosistema de servicios financieros y pagos digitales, reforzando así el liderazgo de los Emiratos en el panorama financiero mundial”.

Y añadió:

“Con esta reunión, reafirmamos nuestras prioridades en materia de transformación digital dentro del sector financiero para apoyar los objetivos nacionales y las aspiraciones económicas de los EAU. También reconocemos los esfuerzos de los bancos y de las instituciones financieras autorizadas por mejorar el rendimiento y el prestigio internacional del sistema bancario y financiero de los Emiratos”.