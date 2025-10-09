Los líderes de los EAU felicitan al presidente de Uganda por el Día de la Independencia

ABU DABI, 9 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente Yoweri Kaguta Museveni, de la República de Uganda, con motivo del Día de la Independencia de su país.
Asimismo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente Museveni y a la primera ministra Robinah Nabbanja.