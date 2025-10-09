El Parlamento Árabe celebra el acuerdo de alto el fuego en Gaza

EL CAIRO, 9 de octubre de 2025 (WAM) — El Parlamento Árabe ha celebrado la firma de un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, calificándolo como un paso importante hacia el fin del derramamiento de sangre y la consecución de una paz justa y completa.

Mohammed Ahmed Al Yamahi, presidente del Parlamento Árabe, afirmó que el acuerdo representa una victoria de la razón, la sabiduría y los valores humanitarios, así como de la legitimidad internacional.

En un comunicado difundido este jueves, Al Yamahi elogió los esfuerzos internacionales y regionales que condujeron al acuerdo, destacando el papel decisivo de Egipto, Qatar y Turquía en la mediación del diálogo y la aproximación entre las partes. También reconoció los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump por contribuir al alto el fuego y promover la estabilidad regional y mundial.

Al Yamahi subrayó que el acuerdo debe ser el punto de partida de un proceso integral de reconstrucción, justicia y asistencia humanitaria, que garantice que no se repitan las tragedias derivadas de la guerra.

Instó a todas las partes a cumplir los términos del acuerdo y pidió a la comunidad internacional que responsabilice a Israel de su aplicación, además de poner fin a sus acciones unilaterales contrarias al Derecho Internacional, como la expansión de asentamientos, la violencia de colonos, los ataques a lugares sagrados y la retención de los ingresos fiscales palestinos.

El presidente del Parlamento Árabe reafirmó el apoyo constante a la causa palestina y al derecho legítimo del pueblo palestino a la autodeterminación y a la creación de un Estado independiente y soberano. Asimismo, expresó la disposición del Parlamento Árabe a respaldar cualquier iniciativa árabe o internacional que contribuya a una paz justa y duradera y devuelva la esperanza a las poblaciones afectadas por el conflicto.