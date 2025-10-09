El gobernante de Ajman recibe al embajador de Arabia Saudí

AJMAN, 9 de octubre de 2025 (WAM) —El jeque Humaid bin Rashid Al Nuaimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Ajman, recibió en la Corte del Emirato a Sultan bin Abdullah Al Anqari, embajador del Reino de Arabia Saudí en los Emiratos Árabes Unidos.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron las sólidas y arraigadas relaciones fraternales entre los dos países, así como las vías para reforzar la cooperación y la acción conjunta en todos los ámbitos con el objetivo de servir los intereses comunes y beneficiar a ambos pueblos.

El jeque Humaid destacó las fuertes y crecientes relaciones de hermandad que unen a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, bajo el liderazgo sabio de ambos países.

Por su parte, el embajador saudí expresó su satisfacción por reunirse con el gobernante de Ajman y elogió las profundas relaciones bilaterales y la cooperación fructífera entre ambas naciones, alabando asimismo el desarrollo integral que experimentan tanto los Emiratos Árabes Unidos en general como Ajman en particular.

A la reunión asistieron varios jeques y altos funcionarios.