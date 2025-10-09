Los EAU condenan enérgicamente el intento de asesinato contra el presidente de Ecuador

ABU DABI, 9 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos condenaron con firmeza el intento de asesinato contra el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, y denunciaron este ataque deplorable.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) reafirmó la solidaridad de los Emiratos Árabes Unidos con el presidente ecuatoriano y su familia, así como con el Gobierno y el pueblo de Ecuador.

El Ministerio reiteró la firme condena del país a este tipo de actos criminales y su rechazo absoluto a toda forma de violencia y terrorismo encaminada a socavar la seguridad y la estabilidad.