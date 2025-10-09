El Consejo para el Equilibrio de Género de los EAU examina iniciativas estratégicas para promover la igualdad

DUBÁI, 9 de octubre de 2025 (WAM) — El Consejo para el Equilibrio de Género de los Emiratos Árabes Unidos celebró su segunda reunión de 2025 en la sede del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia (SCMC), con el objetivo de analizar los avances nacionales y las iniciativas de los organismos federales miembros destinadas a consolidar el equilibrio de género en todos los sectores y reforzar el liderazgo global del país en esta materia, en consonancia con la visión y las directrices de su liderazgo.

Durante el encuentro se abordaron también los proyectos futuros, tras la reciente aprobación por el Consejo de Ministros de la nueva composición del Consejo, lo que refuerza su papel estratégico mediante una mayor cooperación con los organismos gubernamentales.

La jequesa Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidenta del Consejo para el Equilibrio de Género de los EAU, presidenta del Dubai Women Establishment y esposa del jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, subrayó que impulsar el equilibrio de género a nivel nacional requiere una acción coordinada entre todas las entidades gubernamentales, destacando la necesidad de alinear estrategias y avanzar de manera conjunta.

“Seguimos firmemente comprometidos con acelerar el equilibrio de género mediante políticas de futuro e iniciativas estratégicas con impacto real, que transformen nuestras aspiraciones en resultados medibles”, afirmó.

Por su parte, Mona Ghanem Al Marri, vicepresidenta del Consejo, señaló que las iniciativas estratégicas revisadas por los ministerios y entidades federales representan un modelo ejemplar de integración y colaboración gubernamental para avanzar en la visión de los EAU de situarse entre las naciones más desarrolladas del mundo.

Añadió que estas iniciativas innovadoras reflejan un compromiso compartido con la incorporación del equilibrio de género en los marcos organizativos y el fortalecimiento de la diversidad e inclusión en el entorno laboral.

“Estos esfuerzos amplían la participación económica de las mujeres, consolidan la igualdad de oportunidades y reafirman el compromiso de los Emiratos con el desarrollo sostenible”, señaló Al Marri. “Bajo el liderazgo de la jequesa Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el Consejo sigue impulsando alianzas regionales e internacionales con resultados medibles y sostenibles”.

Durante la reunión, los miembros analizaron iniciativas nacionales que reflejan la responsabilidad colectiva de las entidades gubernamentales en la promoción del equilibrio de género en la sociedad, el mercado laboral y la economía, a través de la cooperación interinstitucional.

El Ministerio de Economía presentó un informe sobre el creciente papel de las mujeres en la actividad económica nacional, mientras que el Ministerio de Recursos Humanos y Emiratización expuso sus programas para fomentar entornos laborales flexibles y equitativos. El Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia, por su parte, destacó los avances logrados en la protección de los derechos de los niños y el empoderamiento de las madres.

Mouza Mohammed Al Suwaidi, secretaria general del Consejo para el Equilibrio de Género, afirmó que los debates mantenidos demuestran el firme compromiso de las instituciones gubernamentales con la promoción del equilibrio de género en todo el país.

“El Consejo continuará intensificando sus esfuerzos para ampliar las oportunidades en consonancia con las mejores prácticas internacionales”, añadió. “Estas iniciativas consolidan el éxito de los EAU en la integración del equilibrio de género como pilar esencial del crecimiento sostenible”.

La reunión concluyó con los miembros reafirmando su compromiso común de fortalecer la colaboración institucional, promover políticas basadas en datos y lograr un impacto tangible que respalde la visión de los Emiratos Árabes Unidos hacia un progreso inclusivo y sostenible.