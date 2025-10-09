El MBRSC anuncia la finalización del entrenamiento en cuevas de la ESA

DUBÁI, 9 de octubre de 2025 (WAM) — El Centro Espacial Mohammed bin Rashid (MBRSC) anunció que el astronauta Mohammad AlMulla ha completado el programa de formación CAVES, organizado por la Agencia Espacial Europea (ESA) en las regiones italianas de Molise y Campania, junto a un equipo internacional de astronautas de ESA, JAXA y NASA.

El programa CAVES —siglas en inglés de Cooperative Adventure for Valuing and Exercising human behaviour and performance Skills— prepara a los astronautas para trabajar de forma segura y eficaz en equipo bajo condiciones de exploración similares a las de una misión espacial. La formación incluyó clases técnicas, actividades al aire libre y una expedición subterránea de varios días, durante la cual el grupo vivió y trabajó completamente aislado.

Durante el entrenamiento, AlMulla y sus compañeros aprendieron técnicas de exploración subterránea, cartografía e investigación científica, además de reforzar habilidades en comunicación, liderazgo, gestión del estrés y toma de decisiones. El entorno recreó condiciones comparables a las de un vuelo espacial: aislamiento del mundo exterior, ausencia de ciclos día-noche, confinamiento, privacidad mínima, desafíos técnicos, recursos limitados y exposición constante al riesgo.

Con la finalización del programa CAVES, Mohammad AlMulla ha adquirido una experiencia fundamental que contribuirá a futuras misiones y fortalecerá la cooperación internacional en la exploración espacial.