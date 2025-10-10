La Embajada de Uganda en los EAU celebra el Día Nacional del país

ABU DABI, 10 de octubre de 2025 (WAM) — La Embajada de la República de Uganda en los Emiratos Árabes Unidos celebró una recepción con motivo del Día Nacional del país, a la que asistió Maha Harqous, directora adjunta del Departamento de Asuntos Africanos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Al acto asistieron también varios funcionarios y miembros del cuerpo diplomático árabe y extranjero acreditado en los Emiratos Árabes Unidos.

En su discurso, Zaake Kibedi, embajador de Uganda en los EAU, destacó las sólidas relaciones entre ambos países desde el establecimiento de los lazos diplomáticos en 2007, subrayando el compromiso compartido de sus dirigentes por fortalecer aún más la cooperación en apoyo de los objetivos de desarrollo mutuo.

El embajador señaló que las recientes visitas y reuniones de alto nivel entre los Emiratos y Uganda han abierto prometedoras oportunidades para impulsar las relaciones bilaterales en los ámbitos económico, comercial, cultural, de desarrollo y político, fomentando una colaboración más profunda entre ambas naciones.

Por su parte, Maha Harqous expresó su honor por participar en la celebración del 63.º aniversario de la independencia de Uganda, y afirmó que los Emiratos Árabes Unidos valoran el liderazgo constructivo de Uganda. En esta ocasión, transmitió las cordiales felicitaciones del gobierno y del pueblo de los EAU al gobierno y al pueblo ugandés.

Harqous destacó además la firma de acuerdos bilaterales en los sectores de energía, infraestructuras, transporte y servicios digitales, y subrayó que los Emiratos Árabes Unidos son el principal socio comercial de Uganda, con un comercio bilateral que se duplicó en 2024 hasta alcanzar los 2.850 millones de dólares.

La celebración concluyó con actuaciones culturales tradicionales de Uganda, que pusieron de relieve la riqueza del patrimonio artístico y cultural del país.