Los EAU entregan 21 camiones cisterna de agua a Gaza

GAZA, 10 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han entregado 21 camiones cisterna a la Compañía de Aguas de los Municipios Costeros de Gaza como parte de la Operación Chivalrous Knight 3, destinada a apoyar al pueblo palestino y aliviar la grave escasez de agua en la Franja.

Los vehículos atenderán a unas 200.000 personas y transportarán aproximadamente 150.000 litros de agua en cada trayecto. Cada camión tiene capacidad para diez metros cúbicos, lo que contribuirá a garantizar el reparto de agua desalinizada en las zonas afectadas y refleja el compromiso de los Emiratos con la mitigación del impacto de la crisis humanitaria sobre la población civil.

Sharif Al-Nayrab, director de Comunicación de la Operación Chivalrous Knight 3 en Gaza, explicó que la iniciativa forma parte del constante enfoque humanitario de los Emiratos Árabes Unidos para apoyar al pueblo palestino, y destacó que la operación sigue trabajando sin descanso para mantener un suministro estable de agua desalinizada en toda la Franja.

Por su parte, Omar Shatat, subdirector ejecutivo de la Compañía de Aguas de los Municipios Costeros, valoró la llegada de los camiones en un momento de creciente demanda. Elogió el papel de la Operación en el refuerzo de los esfuerzos humanitarios en Gaza y agradeció al Gobierno y al pueblo emiratí su constante apoyo y su postura solidaria durante la actual crisis.

El mes pasado se inauguró una nueva tubería para transportar agua desalinizada desde la planta emiratí de Al Arish hasta la zona de Al Mawasi, en Jan Yunis, al sur de Gaza. Con una capacidad diaria de dos millones de galones, la infraestructura beneficia a cientos de miles de residentes de toda la Franja.

Estos esfuerzos reafirman el papel de liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos en el ámbito humanitario y su firme compromiso de ayudar a los países hermanos en tiempos de dificultad, de acuerdo con los valores de compasión, solidaridad y generosidad que inspiran su política exterior en materia de ayuda internacional.