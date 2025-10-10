Etihad Airways lanza nuevos vuelos a Kabul

ABU DABI, 10 de octubre de 2025 (WAM) — Etihad Airways ha anunciado la ampliación de su red regional con el lanzamiento de vuelos a Kabul, Afganistán, a partir del 18 de diciembre de 2025.

Kabul se incorpora a la red en rápida expansión de Etihad como la trigésimo primera nueva ruta anunciada este año, reflejo de la continuada apuesta de la aerolínea por los mercados estratégicos de Oriente Medio y el sur de Asia.

El nuevo servicio contribuirá a impulsar el comercio, la inversión y el intercambio cultural, además de facilitar los desplazamientos de las numerosas comunidades afganas residentes en el Golfo, Australia, Europa y Estados Unidos.

“Estos vuelos responderán a una fuerte demanda de viajes, favorecerán los flujos comerciales y de inversión, y volverán a conectar a familias y comunidades”, señaló Antonoaldo Neves, consejero delegado de Etihad Airways.

El número de pasajeros de la compañía ha aumentado más de un 80 % desde 2022, y la aerolínea prevé alcanzar los 38 millones de viajeros anuales para 2030.