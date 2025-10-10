Los líderes de EAU felicitan al presidente de Fiyi por el Día Nacional de su país

ABU DABI, 10 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de Fiyi, Ratu Naiqama Lalabalavu, con motivo de la celebración del Día Nacional de su país.
Asimismo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente del la Corte Presidencial enviaron mensajes similares al presidente Lalabalavu y al primer ministro Sitiveni Ligamamada Rabuka con motivo de la festividad nacional.