El presidente de Palaos visita la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi

ABU DABI, 10 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de la República de Palaos, Surangel S. Whipps Jr., visitó la Gran Mezquita Sheikh Zayed en Abu Dabi acompañado por su delegación oficial.

Durante la visita, el mandatario y su comitiva recorrieron los amplios salones y patios de la mezquita, y conocieron la historia de su construcción y su papel como emblema cultural que encarna los valores de la convivencia, la tolerancia y la apertura, principios inspirados en la visión del difunto Padre Fundador, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan.

El especialista en visitas culturales Mohamed Alshamsi ofreció una detallada explicación sobre el esplendor artístico y arquitectónico del recinto, destacando cómo las civilizaciones islámicas a lo largo de los siglos influyeron en su diseño. Subrayó que la mezquita fusiona diversas tradiciones en una sola expresión arquitectónica, reflejo de la armonía y la creatividad derivadas del intercambio cultural.

El presidente de Palaos y su delegación visitaron también el mausoleo del difunto jeque Zayed, donde evocaron su sabiduría y su visión de paz, que siguen guiando la cultura de tolerancia y coexistencia de los Emiratos Árabes Unidos.

Al término de la visita, el presidente Whipps recibió un obsequio conmemorativo que refleja la belleza artística de la mezquita: una brújula inspirada en el diseño de sus lámparas de araña, junto con un ejemplar del libro “Gran Mezquita Sheikh Zayed: Luces de la Paz”, una obra que resalta el estilo arquitectónico singular del templo y conduce al lector por un recorrido visual a través de su esplendor artístico e ingenieril, con fotografías galardonadas del concurso “Espacios de Luz”.