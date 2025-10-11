Reem Al Hashimy encabeza la delegación de EAU en una visita oficial a Ucrania para impulsar la cooperación empresarial, inversora y humanitaria

KIEV, 11 de octubre de 2025 (WAM) — Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional y enviada especial del ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos para Ucrania, encabezó una delegación emiratí de alto nivel en una visita oficial al país, con el objetivo de reforzar los lazos comerciales y de inversión, profundizar la cooperación económica y ampliar la colaboración humanitaria. La visita subraya el enfoque integral de los EAU para apoyar la estabilidad, recuperación y desarrollo a largo plazo de Ucrania.

Durante su estancia, Al Hashimy se reunió con el presidente Volodímir Zelenski, a quien transmitió los saludos del presidente del jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan. En reconocimiento a las contribuciones de los EAU en apoyo al pueblo ucraniano y a sus iniciativas humanitarias, el presidente Zelenski concedió a Al Hashimy la Orden de la Princesa Olga, de Primera Clase, una de las más altas distinciones civiles de Ucrania.

La ministra mantuvo además una serie de encuentros de alto nivel con sus homólogos ucranianos, entre ellos Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente; Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores; Oleksii Sobolev, ministro de Economía, Medio Ambiente y Agricultura; y Denys Shmyhal, ministro de Defensa.

Las conversaciones se centraron en fortalecer la cooperación en comercio, inversión, transformación digital, infraestructuras, agricultura, energías renovables y otros sectores estratégicos, así como en respaldar la ratificación y aplicación del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA), firmado en febrero de 2025.

Al Hashimy reafirmó el compromiso de los EAU con la estabilidad regional y la diplomacia humanitaria, destacando el papel continuo del país en la mediación de intercambios de prisioneros, con 17 operaciones facilitadas hasta la fecha, que han permitido la liberación de 4.641 personas de ambos bandos. Subrayó asimismo la apuesta de los EAU por el diálogo y la construcción de confianza como vías para la paz.

En el ámbito humanitario, Al Hashimy se reunió con la primera dama Olena Zelenska y firmó un acuerdo de colaboración de 5 millones de dólares con la Fundación Olena Zelenska, destinado a apoyar centros de recuperación psicosocial, programas de escuelas seguras y proyectos de acogida familiar. La ministra también visitó una de las casas de acogida financiadas por los EAU, donde compartió con los niños y familias beneficiarios, constatando el impacto tangible y el valor social de estas iniciativas sobre el terreno.

Desde el inicio del conflicto, los Emiratos Árabes Unidos han apoyado diversos programas de ayuda en Ucrania, entre ellos la construcción de hogares de acogida, el envío de suministros de emergencia, ambulancias, generadores y servicios esenciales que han beneficiado a más de 1,2 millones de personas. Estas acciones forman parte del compromiso humanitario más amplio de los EAU, orientado tanto a ofrecer asistencia inmediata como a promover la recuperación sostenible y la resiliencia comunitaria.

La visita de Reem Al Hashimy pone de relieve la visión estratégica a largo plazo de los EAU en su asociación con Ucrania, una relación que integra inversión económica, colaboración con el sector privado y ayuda humanitaria no como pilares aislados, sino como elementos complementarios del desarrollo sostenible, la recuperación y la paz duradera.

La delegación estuvo compuesta por Salem Al Kaabi, embajador de los EAU en Ucrania; Sultan Al Shamsi, viceministro de Asuntos Exteriores para Desarrollo y Organizaciones Internacionales; y otros altos funcionarios y representantes del sector empresarial, reflejo del compromiso emiratí con el fortalecimiento institucional y la cooperación estratégica.