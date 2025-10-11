El embajador de España celebra en Abu Dabi una recepción con motivo del Día Nacional de su país

ABU DABI, 11 de octubre de 2025 (WAM) — El embajador del Reino de España en los Emiratos Árabes Unidos, Emilio Pin Godos, ofreció una recepción en conmemoración del Día Nacional de España.

El acto, celebrado en el Hotel Emirates Palace, contó con la asistencia de Omar Rashid Al Neyadi, director del Departamento de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como de varios funcionarios, miembros del cuerpo diplomático árabe y extranjero acreditado en los EAU, ciudadanos españoles residentes y representantes del sector empresarial.

En su intervención, el embajador español elogió los sólidos lazos entre España y los Emiratos Árabes Unidos, y destacó el liderazgo visionario del presidente, su alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Subrayó el constante fortalecimiento de las relaciones bilaterales desde el establecimiento de los vínculos diplomáticos en 1972, y señaló que los Emiratos continúan siendo un socio comercial clave para España en la región del Golfo. Asimismo, reafirmó el compromiso de su país de seguir impulsando la cooperación económica y las inversiones mutuas con los EAU.