A un paso del Mundial: EAU sorprende a Omán y necesita solo un punto ante Qatar para clasificar al Mundial de la FIFA 2026

DOHA, 11 de octubre de 2025 (WAM) — La selección nacional de fútbol de los Emiratos Árabes Unidos logró una victoria crucial por 2-1 ante Omán en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificarse para el Mundial de la FIFA 2026.

Con este resultado, los EAU encabezan el Grupo A de los play-offs asiáticos con tres puntos, mientras que Omán se queda con uno. De este modo, a los Emiratos les bastará un empate frente a la anfitriona Qatar, el próximo martes, para asegurar su billete al Mundial de 2026.

Omán se adelantó en el minuto 12, cuando un disparo de Issam Al Subhi desvió en el defensa Kwame Atun y acabó en la red emiratí, superando al guardameta Khalid Eisa.

En la segunda mitad, los Emiratos tomaron el control del partido. Una revisión del VAR anuló un penalti inicialmente señalado a favor de los Whites tras una falta sobre Ali Saleh en el minuto 72. Sin embargo, la insistencia dio sus frutos: Marcos Miloni empató de cabeza en el 76, aprovechando un centro preciso de Saleh.

Ocho minutos después, Caio Lucas firmó el gol de la victoria con un potente disparo desde fuera del área que batió al portero omaní.

En los minutos finales, el guardameta Khalid Eisa realizó varias intervenciones decisivas para conservar la ventaja y asegurar un triunfo fundamental para los EAU, que se sitúan a un solo paso de su clasificación para el Mundial de la FIFA 2026.