Los líderes de EAU felicitan al presidente de Guinea Ecuatorial por el Día de la Independencia

ABU DABI, 12 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha enviado un mensaje de felicitación a Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, presidente de la República de Guinea Ecuatorial, con motivo del Día de la Independencia de su país.

Asimismo, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, remitieron mensajes similares al presidente de Guinea Ecuatorial y al primer ministro Manuel Osa Nsue Nsua con motivo de la celebración nacional.