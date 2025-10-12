El Ministerio de Asuntos Exteriores de EAU presenta su transformación digital y nuevas iniciativas en la 45ª edición de GITEX Global 2025

ABU DABI, 12 de octubre de 2025 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos (MoFA) anunció su participación en GITEX Global 2025 como parte de su estrategia para alcanzar una transformación digital integral que aumente la eficiencia operativa y eleve la calidad de la experiencia del usuario.

La estrategia digital del MoFA se centra en ofrecer servicios proactivos, innovadores y orientados al usuario, fomentando una cultura institucional basada en la preparación, la creatividad y la colaboración, y construyendo alianzas que respondan a las necesidades tanto de los beneficiarios como de los distintos actores institucionales.

El GITEX Global 2025 se celebrará del 13 al 17 de octubre en el Dubai World Trade Centre, donde el ministerio presentará sus nuevas iniciativas digitales dentro de la plataforma de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Gobierno Digital (TDRA).

Este año, la participación del MoFA destacará su ambicioso proceso de adopción de la inteligencia artificial (IA) y de tecnologías avanzadas, mostrando su papel en la modernización de la gestión pública a través de programas nacionales como el Programa de Cero Burocracia Gubernamental, el Programa de Excelencia del Gobierno de EAU y el Sistema de Diseño Unificado del Gobierno.

El ministerio también dará a conocer un conjunto de nuevas iniciativas de desarrollo que refuerzan su compromiso con la prestación de servicios más eficientes y flexibles, el aumento de la satisfacción ciudadana y la consolidación de un modelo de gobierno centrado en las personas, situando a la sociedad como la base del crecimiento y la prosperidad de los Emiratos Árabes Unidos.

En el primer día de la exposición, el estand del MoFA inaugurará oficialmente sus actividades, presentando servicios e iniciativas digitales clave que reflejan el avance hacia una transformación completa.

Durante el segundo día, el ministerio firmará varios acuerdos de cooperación para la integración digital con otras entidades gubernamentales, con el objetivo de mejorar la conectividad interinstitucional y desarrollar servicios digitales innovadores y proactivos.

Coincidiendo con el Año de la Comunidad 2025, el MoFA lanzará nuevos servicios consulares destinados a fortalecer la participación y el empoderamiento de los miembros de la comunidad. En la tercera jornada, los medios de comunicación serán invitados a una presentación especial sobre el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas en el desarrollo de servicios, reflejando la visión de futuro del ministerio hacia un modelo de gobierno inteligente.

A lo largo de toda la exposición, los visitantes podrán disfrutar de una experiencia digital interactiva a través de una interfaz electrónica que permitirá la participación en tiempo real y la realización de consultas directas sobre los distintos servicios del ministerio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos continúa reforzando su presencia en los principales eventos tecnológicos internacionales, especialmente en GITEX Global, una de las mayores y más influyentes ferias del mundo en materia de tecnología e innovación.

La edición de 2025 contará con más de 40 pabellones y abordará temas clave como la inteligencia artificial, los centros de datos, la salud digital, la ciberseguridad y la computación cuántica, reuniendo a las principales empresas tecnológicas globales, entidades gubernamentales, inversores y expertos del sector en una misma plataforma internacional de innovación.