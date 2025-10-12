Emiratos Árabes Unidos defiende en el G20 que el comercio abierto y basado en normas es clave para el desarrollo y el crecimiento a largo plazo

GQEBERHA (Sudáfrica), 12 de octubre de 2025 (WAM) — El ministro de Comercio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, reafirmó que el comercio abierto y regido por normas constituye un motor esencial del desarrollo a largo plazo para las naciones de todo el mundo, durante la Reunión Ministerial de Comercio e Inversión del G20 (TIMM) celebrada en Gqebherha, Sudáfrica.

Al Zeyoudi aprovechó la ocasión para subrayar el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con la búsqueda de soluciones colaborativas a los retos actuales del comercio mundial, entre ellos la necesidad de reforzar y modernizar las cadenas de suministro y de mejorar la accesibilidad y la equidad del sistema comercial internacional.

La Reunión Ministerial de Comercio e Inversión del G20 es el principal foro en el que los países miembros abordan las cuestiones relativas al comercio y la inversión, cuyos resultados sirven de base para las discusiones de la Cumbre de Líderes del G20 prevista para noviembre. Los Emiratos Árabes Unidos participaron como invitado especial de Sudáfrica, país que ostenta la presidencia del grupo, y la delegación emiratí, encabezada por Al Zeyoudi, intervino en las sesiones sobre el papel de la industrialización en el desarrollo sostenible, los principios del comercio y el crecimiento inclusivo, y la necesidad de reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En sus intervenciones, Al Zeyoudi destacó la importancia de coordinar los resultados entre las distintas organizaciones internacionales para promover un sistema comercial mundial equilibrado. Asimismo, señaló la necesidad de abordar los desafíos del desarrollo dentro de las políticas comerciales, garantizando que todas las naciones puedan beneficiarse del comercio global, al tiempo que se impulsan iniciativas que fomenten un crecimiento económico sostenible y resiliente.

“La Reunión Ministerial de Comercio e Inversión del G20 es un foro crucial para identificar los problemas que afectan al comercio mundial y las soluciones necesarias para afrontarlos”, afirmó Al Zeyoudi. “Es fundamental que los Emiratos Árabes Unidos sigan defendiendo políticas que garanticen que las cadenas de suministro sean abiertas y accesibles a todas las naciones, preservando así el papel del comercio como motor del desarrollo y el crecimiento a largo plazo.”

El enfoque positivo de la política comercial emiratí quedó reflejado en un nuevo informe conjunto de la UNCTAD y la OCDE sobre inversión, encargado por Sudáfrica en el marco de su presidencia del G20. En él se reconoció el programa de Acuerdos de Asociación Económica Integral (CEPA) de los EAU como un modelo eficaz para impulsar el comercio y atraer inversiones en sectores estratégicos como la energía limpia, la transformación digital y la salud pública.

El informe destacó especialmente los CEPA firmados por los Emiratos con India, Australia, Türkiye y Nueva Zelanda como ejemplos de buenas prácticas que demuestran cómo los acuerdos comerciales bien dirigidos pueden fomentar la cooperación internacional y promover un crecimiento económico sostenible.

Desde el lanzamiento de su programa CEPA en 2021, los Emiratos Árabes Unidos han concluido 31 acuerdos comerciales, que abarcan economías de diversas regiones y niveles de desarrollo. Al Zeyoudi señaló que el país ha iniciado negociaciones de CEPA con al menos diez naciones africanas, varias de las cuales ya se han cerrado, lo que demuestra el papel de la política comercial emiratí en el fortalecimiento de las cadenas de valor del continente.

El ministro también subrayó el compromiso del país con la inversión en energías renovables, que supera los 16.800 millones de dólares en 70 países, con el objetivo de apoyar la industrialización sostenible y el acceso a la energía en todo el mundo.

Los miembros del G20, que representan conjuntamente el 85 % del PIB mundial, el 75 % del comercio internacional y dos tercios de la población global, desempeñan un papel determinante en la configuración del panorama económico mundial. En la primera mitad de 2025, el comercio no petrolero de los EAU con los países del G20 superó los 231.000 millones de dólares, un aumento del 19,2 % respecto al mismo periodo de 2024, lo que consolida la posición del país como hub comercial global. A finales de 2024, el comercio exterior no petrolero emiratí había alcanzado los 816.900 millones de dólares, un 14,6 % más que en 2023 y casi cinco veces por encima de la media mundial de crecimiento del comercio.

Al margen de la reunión, Al Zeyoudi mantuvo diversos encuentros bilaterales de alto nivel, entre ellos con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, para abordar la situación actual del comercio mundial. También se reunió con responsables de varios países, como Yeo Han Koo, ministro de Comercio de Corea del Sur; Fuji Hisayuki, ministro de Estado de Asuntos Exteriores, y Koga Yuichiro, ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria de Japón; Maroš Šefčovič, comisario de Comercio de la Unión Europea; Maninder Sidhu, ministro de Promoción de Exportaciones, Comercio Internacional y Desarrollo Económico de Canadá; Budi Santoso, ministro de Comercio de Indonesia; y Helene Budliger, secretaria de Estado de Comercio de Suiza.

Estos encuentros reforzaron el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos con el fomento de alianzas internacionales y la cooperación en materia de comercio e inversión.