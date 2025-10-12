El Consejo Musulmán de Sabios expresa sus condolencias y solidaridad con Catar por las víctimas del accidente de tráfico en Sharm el Sheij

ABU DABI, 12 de octubre de 2025 (WAM) — El Consejo Musulmán de Sabios ha transmitido sus más sinceras condolencias al Estado de Catar —a su liderazgo, gobierno y pueblo— por las víctimas del trágico accidente de tráfico ocurrido en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, en el que perdieron la vida varios miembros del Diwan del Emir y otros resultaron heridos.

El Consejo expresó su solidaridad con el Estado de Catar ante esta dolorosa tragedia, y elevó oraciones a Dios Todopoderoso para que conceda a las víctimas Su infinita misericordia y las acoja en Sus vastos jardines, otorgue una pronta recuperación a los heridos y brinde paciencia y consuelo a sus familias y seres queridos.