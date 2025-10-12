La Federación Internacional de Judo aprueba 14 categorías de peso para el 11º Grand Slam de Abu Dabi 2025

ABU DABI, 12 de octubre de 2025 (WAM) — La Federación Internacional de Judo (IJF) ha aprobado un total de 14 categorías de peso para la undécima edición del Grand Slam de Abu Dabi, que se celebrará bajo el patrocinio del jeque Hazza bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Ain.

El comité organizador confirmó en un comunicado que el torneo —evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de 2028— se disputará del 27 al 30 de noviembre en el Mubadala Arena.

En la categoría femenina, las competiciones incluirán los pesos ligeros de -48 kg, -52 kg y -57 kg; los pesos medios ligeros de -63 kg y -70 kg; y los pesos pesados de -78 kg y +78 kg. En la categoría masculina, se disputarán los pesos -60 kg y -66 kg (ligeros), -73 kg y -81 kg (medios ligeros), -90 kg y +90 kg, así como -100 kg y +100 kg (pesados).

En una declaración oficial, la Federación de Judo de los Emiratos Árabes Unidos expresó:

“Esperamos con entusiasmo dar la bienvenida a las federaciones nacionales, delegados y deportistas de todo el mundo, cada uno de los cuales contribuirá al espíritu vibrante y dinámico de esta competición.”

“Este Grand Slam será una celebración excepcional de la habilidad, la deportividad y el auténtico espíritu del judo. Confiamos en presenciar actuaciones extraordinarias y en fortalecer los lazos de amistad que trascienden fronteras. Unámonos para honrar la camaradería y la unidad que el judo representa, y para seguir consolidando la comunidad mundial de este deporte.”