La selección nacional de ciclismo de EAU conquista 17 medallas en el Campeonato Árabe de Ciclismo en Irak

SULAYMANIYAH (Irak), 12 de octubre de 2025 (WAM) — La selección nacional de ciclismo de los Emiratos Árabes Unidos cerró su participación en el Campeonato Árabe de Ciclismo, celebrado en la ciudad iraquí de Sulaymaniyah, con un destacado balance de 17 medallas: 11 de oro, 2 de plata y 4 de bronce.

En la jornada final, Abdullah Jassim se alzó con la medalla de oro en la prueba de ruta de la categoría élite masculina, logrando un doble triunfo tras haber ganado previamente la contrarreloj individual. Su compañero Ahmed Al Mansoori completó el podio con la medalla de bronce.

Por su parte, Maadhed Al Mashghouni conquistó el oro en la prueba de ruta júnior, mientras que el equipo emiratí de esa misma categoría obtuvo la medalla de plata en la clasificación por equipos.

A nivel colectivo, la selección absoluta de los Emiratos Árabes Unidos reafirmó su dominio regional al encabezar la clasificación general por equipos, superando a las delegaciones de Irak y Jordania.