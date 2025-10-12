Tadej Pogačar hace historia con su quinto triunfo consecutivo en el Il Lombardia

BÉRGAMO (Italia), 12 de octubre de 2025 (WAM) — Con otra actuación impecable enfundado en el maillot arcoíris de campeón del mundo, Tadej Pogačar conquistó el Il Lombardia con el equipo UAE Team Emirates-XRG. Es una nueva victoria en una temporada excepcional tanto para el ciclista esloveno como para la escuadra emiratí, tras sus triunfos en el Tour de Flandes y la Lieja-Bastoña-Lieja.

Con este triunfo, que supone su tercera victoria en una Clásica Monumento esta temporada, Pogačar se convierte en el segundo ciclista de la historia que gana tres Monumentos en un mismo año natural, siguiendo la estela del legendario Eddy Merckx. Pero no es el único hito histórico que el esloveno alcanza con su éxito más reciente en Bérgamo.

Entre sus victorias en Flandes, Lieja y Lombardía, su tercer puesto en la Milán-San Remo en marzo y su segundo lugar en la París-Roubaix en abril, el vigente bicampeón del mundo se convierte en el primer corredor de la historia que sube al podio en los cinco Monumentos en una misma temporada.

Pogačar lanzó su ataque definitivo a falta de 34 kilómetros para la meta. Con una poderosa escalada hacia la Città Alta y un descenso vertiginoso hacia el centro de Bérgamo, cruzó la línea de meta para firmar su quinto triunfo consecutivo en la denominada Clásica de las Hojas Muertas.

Con esta victoria, iguala al mítico Fausto Coppi, ambos con cinco triunfos en el Il Lombardia, y comparten el primer puesto en la clasificación histórica de vencedores.

Tras la carrera, el campeón del mundo reflexionó sobre una temporada extraordinaria, en la que ha revalidado su título en el Tour de Francia, conquistado por primera vez el Campeonato de Europa y alcanzado las 100 victorias como profesional.

“Ganar cinco veces seguidas, cada vez que he tomado la salida, siento que este recorrido y esta carrera están hechos para mí”, declaró Pogačar. “Además, tengo un equipo increíble a mi alrededor que lo hace posible. ¡Muchísimas gracias a todos mis compañeros!”.

Con este nuevo triunfo, el UAE Team Emirates-XRG eleva su cifra de victorias en la temporada a 93, superando con holgura el anterior récord histórico de 85 logrado por el Team Columbia-HTC en 2009.

Bajo el sol otoñal de Lombardía, su compañero Isaac del Toro firmó una brillante actuación al cruzar la meta en quinta posición, mientras que Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) finalizó segundo. Por su parte, Rafał Majka puso fin a una carrera profesional de 15 años, despidiéndose en una jornada histórica para el ciclismo.