Emiratos Árabes Unidos sigue de cerca la situación entre Pakistán y Afganistán y pide una desescalada

ABU DABI, 12 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos siguen de cerca la evolución de los acontecimientos entre la República Islámica de Pakistán y Afganistán, e instan a ambas partes a reducir las tensiones y evitar cualquier medida que pueda agravar la situación en la región.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores subrayó la importancia de actuar con contención y prudencia, y de recurrir a los canales diplomáticos para resolver las diferencias de manera que se contribuya a reforzar la seguridad y la estabilidad en el sur de Asia.