Expand North Star celebra una década de impulso global para las startups

DUBÁI, 12 de octubre de 2025 (WAM) — La décima edición de Expand North Star, parte de GITEX GLOBAL, ha reunido a más de 2.000 startups y 1.200 inversores procedentes de 180 países, consolidando así su posición como el mayor encuentro mundial de emprendedores e inversores.

Este año, Brasil participa como país socio oficial, acompañado por la incorporación, por primera vez, de Ecuador y Chile. Con una inversión mundial de capital riesgo que alcanzó los 368.000 millones de dólares en 2024, el evento continúa desempeñando un papel clave en la expansión de la economía digital global y en el impulso del crecimiento de los mercados emergentes impulsados por la inteligencia artificial.

Del 12 al 15 de octubre, las cuatro jornadas de Expand North Star buscan potenciar las oportunidades de inversión, financiación y escalado empresarial, reforzando las alianzas que promueven un desarrollo digital inclusivo y sostenible.

Tatiana Riera, directora de Operaciones de la Oficina de ApexBrasil en Dubái, destacó el papel de los Emiratos Árabes Unidos como punto de conexión de los ecosistemas globales de innovación, y señaló que Brasil, con más de 20.000 startups, aspira a “co-crear el futuro” a través de asociaciones estratégicas en Dubái.

Ecuador debutó en el evento con 20 startups y 22 empresas que presentaron soluciones basadas en inteligencia artificial y tecnología médica. El embajador de Ecuador en los EAU, Felipe Ribadeneira, afirmó que la participación marca un nuevo capítulo en la cooperación entre ambos países, con planes para firmar un memorando de entendimiento durante la Cumbre Mundial de Gobiernos que establecerá un corredor logístico tecnológico.

Chile también participó por primera vez, con 12 empresas de distintos sectores, y organizó la Cumbre de Innovación Chile-Dubái con el objetivo de reforzar la cooperación tecnológica y diversificar las exportaciones.

El encuentro atrajo a inversores que gestionan activos por un valor conjunto de 1,1 billones de dólares, reflejo de su impacto en la economía global. El doctor Jorg Goschin, consejero delegado de KFW Capital, subrayó que el ecosistema tecnológico y el dinamismo inversor de Dubái lo convierten en un “socio natural” para la coinversión en proyectos europeos de alta calidad.

Durante la jornada inaugural, el Dubai World Trade Centre (DWTC), organizador de GITEX GLOBAL y Expand North Star, firmó nuevos acuerdos con Presight, 28 Digital, ApexBrasil y la Cámara de Comercio e Industria de Serbia para impulsar la innovación y la colaboración transfronteriza.

Mediante sus iniciativas, Expand North Star respalda el objetivo de Dubái de crear 30.000 nuevos empleos para 2030 y alcanzar al menos 10 “unicornios” para 2031, consolidando su posición como un centro mundial de emprendimiento, innovación e inversión.