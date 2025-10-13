EAU prepara un barco humanitario para Gaza en el marco de la “Operación Chivalrous Knight 3”

ABU DABI, 13 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos han comenzado los preparativos del “Barco Humanitario de EAU”, en el marco de la Operación Chivalrous Knight 3, con el objetivo de proporcionar apoyo vital al pueblo palestino y atender las necesidades urgentes en la Franja de Gaza.

El barco se prepara en cooperación con varias organizaciones y entidades humanitarias y benéficas del país, y pone de relieve los esfuerzos nacionales coordinados para hacer llegar asistencia de socorro urgente al pueblo palestino.

Esta iniciativa forma parte de los continuos esfuerzos humanitarios de los Emiratos Árabes Unidos para apoyar a la Franja de Gaza y reafirma el compromiso permanente del país con garantizar una vida digna al pueblo palestino hermano.

La Operación Chivalrous Knight 3 encarna el enfoque humanitario constante de los EAU, basado en tender la mano a quienes lo necesitan y a los afectados por las crisis, en cooperación con las instituciones benéficas y humanitarias del país.