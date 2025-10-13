GITEX Global 2025 abre sus puertas en Dubái

DUBÁI, 13 de octubre de 2025 (WAM) — GITEX Global 2025, la mayor exposición mundial de tecnología e inteligencia artificial (IA), dio comienzo en el Dubai World Trade Centre, con la participación de más de 6.800 expositores en una edición excepcional que coincide con la transformación global hacia la integración total de la inteligencia artificial, la convergencia informática y la gobernanza digital.

La edición de este año presenta el programa de inteligencia artificial más amplio de su historia, con la participación de figuras y empresas líderes del sector tecnológico internacional.

Entre los gigantes tecnológicos que encabezan el evento figuran Alibaba Cloud, AMD, AWS, Dell, e&, G42, Google, HPE, Huawei, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, Siemens y Snowflake, junto con nuevos participantes que presentan innovaciones de vanguardia, como Cerebras, Datadog, Mitsubishi, Qualcomm, Rittal, ServiceNow, Tata Electronics, Telecom Italia y Tenstorrent.

El encuentro abordará cómo los avances en inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología y tecnología sostenible están reconfigurando la infraestructura y el crecimiento global.

La organización de GITEX Global 2025 refleja el papel de liderazgo de Dubái en la transformación tecnológica mundial y refuerza la posición de los Emiratos Árabes Unidos como centro internacional de innovación digital e inteligencia artificial.