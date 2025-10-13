EAU destina 10 millones de dólares a fortalecer la resiliencia comunitaria ante desastres naturales en Asia y el Pacífico

ABU DABI, 13 de octubre de 2025 (WAM) — Por directrices del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, los Emiratos Árabes Unidos han anunciado la asignación de 10 millones de dólares estadounidenses para reforzar la capacidad de las comunidades de Asia y el Pacífico frente a los desastres naturales.

La iniciativa, lanzada a través de la Agencia de Ayuda de EAU, apoyará a la Sociedad de la Naturaleza de los Emiratos, en asociación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en la implementación del Programa de Resiliencia Comunitaria ante los Desastres Naturales.

El anuncio se realizó durante el cuarto día del Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN 2025, que acoge Abu Dabi.

El Programa de Resiliencia Comunitaria ante los Desastres Naturales es una iniciativa conjunta del WWF y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). Su objetivo es aprovechar soluciones basadas en la naturaleza para fortalecer la capacidad de las comunidades de resistir y adaptarse a los fenómenos naturales, mejorar la preparación ante emergencias y promover fuentes de ingreso sostenibles.

La aportación de 10 millones de dólares de los EAU financiará la primera fase del programa, diseñada para atraer cofinanciación adicional de socios del sector público y privado, así como de instituciones donantes. El objetivo es ampliar el alcance del programa y garantizar su sostenibilidad a largo plazo mediante la colaboración y la responsabilidad compartida.

El doctor Tareq Ahmed Al Ameri, presidente de la Agencia de Ayuda de EAU, reafirmó el papel pionero de los Emiratos en la cooperación internacional en beneficio de las personas y la naturaleza.

“Esta iniciativa encarna la visión de su alteza el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan de invertir en la prevención y reforzar la capacidad de adaptación de las comunidades locales ante los desastres naturales”, declaró Al Ameri. “La alianza estratégica entre Emirates Nature y WWF refleja el compromiso de los EAU con el paso de la respuesta a las crisis a la preparación y la resiliencia, empoderando a las comunidades para adaptarse y recuperarse eficazmente”.

Por su parte, Laila Mostafa Abdullatif, directora general de Emirates Nature–WWF, afirmó:

“Este compromiso refleja la convicción de los EAU de que la resiliencia comienza en las propias comunidades. Desde hace 25 años, Emirates Nature–WWF trabaja junto al liderazgo del país y sus socios locales para empoderar a las personas y proteger la naturaleza. Extender esta labor al ámbito Asia-Pacífico nos permite colaborar con las comunidades en el fortalecimiento de sus defensas naturales, garantizar sus medios de vida y construir un futuro resiliente y próspero”.

La directora general del WWF Internacional, Kirsten Schuijt, destacó que “la naturaleza es uno de los aliados más poderosos de la humanidad para reducir el riesgo de desastres. A través de esta iniciativa, los socios apoyarán a las comunidades que lideran la restauración y gestión de los ecosistemas que las protegen —desde los manglares hasta las montañas—, sentando las bases de sociedades más seguras y resilientes”.

Por su parte, Nena Stoiljkovic, subsecretaria general de la FICR para Diplomacia Humanitaria y Digitalización, subrayó:

“La frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales va en aumento, y la mejor forma de proteger vidas es fortalecer la resiliencia antes de que ocurran. Esta iniciativa se centra en la preparación, la adaptación y la mitigación del riesgo, garantizando que los peligros no se conviertan en desastres. Trabajando con la naturaleza como nuestra primera línea de defensa, junto al WWF, podemos proteger vidas, medios de subsistencia y reducir el costo humano y económico de las crisis futuras”.

El programa se articula en tres pilares principales: la restauración de los sistemas naturales de protección, incluidos los manglares y arrecifes de coral; la promoción de medios de vida sostenibles, apoyando a agricultores, pescadores y pequeñas empresas mediante el ecoturismo y la diversificación de ingresos; y el fortalecimiento de la preparación comunitaria a través de sistemas de alerta temprana y marcos de reducción de riesgos desarrollados con las comunidades locales.

La primera fase del programa se implementará en Filipinas, Indonesia, Fiyi y las Islas Salomón, con el objetivo de establecer un modelo escalable para futuras expansiones regionales.