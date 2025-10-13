El presidente de EAU nombra a Mohamed Al Mansoori subsecretario del Ministerio de Energía e Infraestructuras

ABU DABI, 13 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha emitido un decreto federal por el que nombra a Mohamed Ebrahim Hassan Al Mansoori subsecretario del Ministerio de Energía e Infraestructuras para Asuntos de Infraestructura y Transporte.

Al Mansoori se desempeñó anteriormente como director general del Programa de Vivienda Sheikh Zayed y ocupó varios cargos de alto nivel en el Ministerio de Energía e Infraestructuras, entre ellos los de director ejecutivo de Asuntos de Ingeniería, subsecretario adjunto en funciones para Asuntos de Obras y vicepresidente del Comité Permanente de Gestión de Proyectos del mismo ministerio.

También ha presidido diversos comités y proyectos, incluido el programa de vivienda del Consejo de Infraestructura y Vivienda de los Emiratos, además de haber supervisado la ingeniería de numerosos proyectos de construcción pública en todo el país.