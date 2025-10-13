Los presidentes de EAU y Chipre abordan las relaciones bilaterales y los acontecimientos regionales

ABU DABI, 13 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el presidente de la República de Chipre, Nikos Christodoulides, mantuvieron una conversación telefónica en la que examinaron la cooperación bilateral y las oportunidades de beneficio mutuo para reforzar los lazos, especialmente en los sectores económico y de desarrollo.

Ambos líderes abordaron también cuestiones regionales e internacionales de interés común, entre ellas los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y el reciente acuerdo para aplicar un alto el fuego en la Franja de Gaza. Subrayaron la importancia de que todas las partes respeten el alto el fuego con el fin de poner fin al sufrimiento humanitario y permitir la entrega rápida, intensiva y segura de ayuda a los habitantes de Gaza sin obstáculos. Asimismo, destacaron la necesidad de aprovechar este acuerdo como un paso hacia la consecución de una paz integral y duradera basada en la solución de los dos Estados, de manera que se garantice la seguridad y la estabilidad regionales en beneficio de todos los pueblos y países de la región.