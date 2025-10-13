Los presidentes de Egipto y Estados Unidos copresiden la “Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij” con la participación de Emiratos Árabes Unidos

SHARM EL SHEIJ, 13 de octubre de 2025 (WAM) – La ciudad egipcia de Sharm el Sheij acogió la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij, con la participación de Emiratos Árabes Unidos, junto a líderes árabes y mundiales.

En representación del presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, encabezó la delegación emiratí en la cumbre, copresidida por el presidente Abdel Fattah al Sisi, de Egipto, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la sesión inaugural, los presidentes Abdel Fattah al Sisi y Donald Trump, junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, firmaron oficialmente el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, en presencia de todos los líderes participantes.

La cumbre tiene como objetivo consolidar el alto el fuego y reforzar los esfuerzos por lograr la paz, la seguridad y la estabilidad en Oriente Próximo. Además, busca lanzar un proceso político integral para reconstruir la Franja de Gaza y mejorar la situación humanitaria en la zona, con el fin de abrir una nueva etapa de cooperación internacional y regional que ponga fin al sufrimiento del pueblo palestino y garantice una seguridad sostenible en la región.

En su discurso principal, el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, afirmó que la cumbre marca el nacimiento de un auténtico rayo de esperanza que promete cerrar un doloroso capítulo de la historia de la humanidad y abrir una nueva era de paz y estabilidad en Oriente Próximo, asegurando un futuro mejor para los pueblos de la región, devastados por los conflictos.

Dirigiéndose al presidente Trump, Al Sisi señaló: «Ha demostrado que el verdadero liderazgo no se mide por la capacidad de iniciar guerras, sino por la de ponerles fin. Tenemos plena confianza en su liderazgo para aplicar este acuerdo y llevar adelante su visión en cada una de sus fases».

El mandatario egipcio añadió: «Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a nuestros socios en Estados Unidos, Catar y Turquía».

«Reitero nuestro pleno apoyo y compromiso con la aplicación de este plan, que genera el horizonte político necesario para hacer realidad la solución de los dos Estados, ya que sigue siendo la única vía viable para cumplir las legítimas aspiraciones tanto del pueblo palestino como del israelí de cerrar el capítulo del conflicto y vivir con seguridad».

«Que la guerra de Gaza sea la última guerra en Oriente Próximo», subrayó Al Sisi.

«Dado que todos los pueblos de la región tienen el derecho inalienable a un Estado soberano, el pueblo palestino no es una excepción. También tiene el derecho inalienable a la autodeterminación y a imaginar un futuro sin el espectro de la guerra. Posee el derecho fundamental a la libertad y a vivir en su propio Estado independiente, coexistiendo junto a Israel en paz, seguridad y reconocimiento mutuo».

El presidente egipcio anunció asimismo la intención de Egipto de acoger la Conferencia para la Recuperación Temprana, la Reconstrucción y el Desarrollo, que se basará en el plan destinado a poner fin a la guerra en Gaza, con el objetivo último de garantizar medios de vida esenciales al pueblo palestino en su tierra y devolverle la esperanza. «La paz solo se completa cuando la mano de la reconstrucción se extiende tras la devastación», afirmó.

Para concluir, Al Sisi declaró: «En profundo reconocimiento a los esfuerzos del presidente Donald Trump por poner fin a la guerra en Gaza, me complace anunciar ante esta distinguida asamblea la decisión de Egipto de concederle la Orden del Nilo. Se trata de la condecoración más alta, prestigiosa y distinguida de Egipto, otorgada a jefes de Estado y a quienes prestan un servicio monumental a la humanidad».