El presidente de EE UU elogia el papel de Emiratos en el apoyo a su plan de paz para poner fin a la guerra de Gaza

SHARM EL SHEIJ, 13 de octubre de 2025 (WAM) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el papel destacado de Emiratos Árabes Unidos en el apoyo a su plan de paz para poner fin a la guerra en Gaza.

Trump proclamó «la paz en Oriente Próximo» al inicio de su intervención ante dirigentes internacionales reunidos en Egipto para presentar su iniciativa. «Este es el día por el que la gente de la región y de todo el mundo ha trabajado, luchado, esperado y rezado», afirmó. «En el último mes han hecho cosas que parecían impensables. Nadie creyó que esto pudiera ocurrir. Con el acuerdo histórico que acabamos de firmar, las oraciones de millones, por fin, han sido escuchadas».

«Amanece un día nuevo y hermoso», añadió. «Y ahora empieza la reconstrucción».

«El avance trascendental que celebramos hoy es más que el final de la guerra en Gaza. Con la ayuda de Dios, será un nuevo comienzo para todo un Oriente Próximo», dijo el presidente estadounidense. «A partir de ahora podemos construir una región fuerte, estable y próspera, unida en el rechazo definitivo del terrorismo».

«La guerra en Gaza ha terminado», aseguró Trump. «La ayuda humanitaria está entrando sin pausa, con cientos de camiones cargados de alimentos, material médico y otros suministros».

El mandatario expresó su agradecimiento a los socios regionales por su respaldo. «Quiero manifestar mi enorme gratitud a las naciones árabes e islámicas», señaló, y citó especialmente a Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Turquía y Catar por su contribución al acuerdo. «Agradezco al presidente Abdel Fatah al Sisi que nos haya acogido con tanta generosidad y calidez, y el liderazgo que su país ha ejercido para hacer posible esta paz», concluyó.