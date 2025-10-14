Egipto aspira a consolidar la paz y cooperará con todas las partes para construir un Oriente Próximo sin conflictos, según la Presidencia egipcia

SHARM EL SHEIJ, 13 de octubre de 2025 (WAM) – Egipto, “que sembró las semillas de la paz en la región hace casi medio siglo”, asegura que no escatimará esfuerzos para preservar la nueva oportunidad de paz nacida hoy en la llamada ciudad de la paz, Sharm el Sheij, según un comunicado de la Presidencia egipcia difundido tras la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij, copresidida por el presidente Abdel Fatah al Sisi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Seguiremos abordando las causas de fondo de la inestabilidad en Oriente Próximo, en particular la ausencia de una solución a la cuestión palestina, con el objetivo de alcanzar una paz global y justa. El pueblo palestino ha sufrido como ningún otro en la historia reciente y, pese a ello, ha resistido y perseverado ante desafíos inmensos”, señala la nota.

La Presidencia subraya que Egipto “seguirá siendo un apoyo” para los palestinos y respaldará su resiliencia y sus “derechos legítimos e inalienables”, incluido el derecho a la autodeterminación y a vivir “con seguridad y en paz, como todos los pueblos del mundo”, en un Estado independiente que conviva junto a Israel, “en su tierra en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este, bajo su liderazgo legítimo y dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967”, conforme al derecho internacional y a las resoluciones pertinentes.

Según el comunicado, Egipto “aspira a lograr la paz” y cooperará con todas las partes para construir un Oriente Próximo libre de conflictos, “sustentado en la justicia, la igualdad de derechos, la buena vecindad y la coexistencia pacífica entre todos sus pueblos, sin excepción”.

La agenda de la cumbre se centró en el respaldo inequívoco al acuerdo de Sharm el Sheij para poner fin a la guerra en Gaza, concluido el 9 de octubre de 2025 con mediación de Egipto, Estados Unidos, Catar y Turquía. La reunión incluyó la firma de un documento conjunto por parte de los líderes de los países mediadores en apoyo del acuerdo, y puso el acento en iniciar consultas sobre los medios y mecanismos para aplicar las próximas fases del plan de arreglo del presidente Trump, empezando por cuestiones de gobernanza y seguridad, la reconstrucción de la Franja de Gaza y, finalmente, la vía política del arreglo.

La cumbre subrayó también la necesidad de la cooperación de la comunidad internacional para proporcionar todos los medios que permitan supervisar la ejecución del acuerdo y garantizar su continuidad: cese completo de la guerra en Gaza, culminación del intercambio de rehenes y prisioneros, retirada israelí y entrada de ayuda humanitaria y de socorro en la Franja.