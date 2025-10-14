El Parlamento Árabe celebra los resultados de la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij

EL CAIRO, 14 de octubre de 2025 (WAM) – El presidente del Parlamento Árabe, Mohammed bin Ahmed Al Yammahi, celebró los resultados de la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij, en la que se firmó el Acuerdo de alto el fuego en Gaza, y calificó el encuentro como una fuente renovada de esperanza para poner fin a la tragedia de la Franja.

En una declaración difundida hoy, Al Yammahi aseguró que el acuerdo supone un paso histórico hacia el fin de la guerra, el establecimiento de la paz, el alivio del sufrimiento del pueblo palestino y el cierre de un capítulo doloroso en la historia de la humanidad.

El presidente del Parlamento Árabe destacó el papel decisivo de la República Árabe de Egipto al acoger y patrocinar la cumbre y al liderar los esfuerzos políticos y diplomáticos que culminaron en este acuerdo. Subrayó que Egipto “siempre ha estado —y sigue estando— en primera línea” del apoyo a la causa palestina y de la defensa de los derechos del pueblo palestino en foros regionales e internacionales.

Asimismo, reconoció los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar el éxito del acuerdo y respaldar las iniciativas regionales destinadas a lograr el alto el fuego y a facilitar la entrada, sin restricciones, de ayuda humanitaria y de socorro en la Franja de Gaza.

Al Yammahi también elogió la contribución activa del Qatar, de Turquía y de otros líderes participantes en la cumbre.

El presidente del Parlamento Árabe recalcó que la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij marca un punto de inflexión en los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra en Gaza y constituye un ejemplo tangible de cooperación árabe e internacional dirigida a alcanzar la paz y la estabilidad en la región. La describió como un auténtico comienzo para poner fin a una prolongada tragedia humanitaria.