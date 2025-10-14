Mansour bin Zayed se reúne con el emir de Qatar en Sharm el Sheij

SHARM EL SHEIJ, 14 de octubre de 2025 (WAM) – El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, se reunió con el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, al margen de la Cumbre de la Paz de Sharm el Sheij, organizada por Egipto.

Durante el encuentro, ambas partes revisaron los lazos fraternales entre Emiratos Árabes Unidos y Qatar y abordaron las vías para impulsar la cooperación bilateral en todos los ámbitos, con el fin de servir a los intereses comunes de ambos países.

Asimismo, intercambiaron puntos de vista sobre diversos asuntos regionales e internacionales, con especial atención a los esfuerzos destinados a promover la paz, la seguridad y la estabilidad en la región, así como a los temas incluidos en la agenda de la cumbre.