El presidente convoca a la oración por la lluvia el viernes

ABU DABI, 14 de octubre de 2025 (WAM) — El presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha convocado a realizar una oración por la lluvia, conocida en árabe como Salat Al Istisqaa, en todas las mezquitas de los Emiratos Árabes Unidos el viernes 17 de octubre, media hora antes de la oración del viernes.

El presidente hizo un llamamiento a toda la población para que rece a Alá Todopoderoso y pida que bendiga a la nación con lluvia y misericordia, siguiendo la sunnah (tradición) del profeta Mahoma, la paz sea con él.