Reuniones Anuales de los Consejos Globales del Futuro y de Ciberseguridad arrancan en Dubái

DUBÁI, 14 de octubre de 2025 (WAM) — Las Reuniones Anuales de los Consejos Globales del Futuro y de Ciberseguridad comenzaron hoy en Dubái, organizadas por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos en colaboración con el Foro Económico Mundial, y se prolongarán hasta el 16 de octubre.

Más de 700 expertos y especialistas de 93 países participan en este encuentro, que ofrece una plataforma global excepcional para el diálogo y la cooperación con el objetivo de configurar el futuro de sectores clave y afrontar los desafíos mundiales en rápida evolución.

El evento reúne a 37 consejos que abordan seis grandes áreas temáticas: tecnología, economía, sociedad, medioambiente, gobernanza y salud. Los expertos centrarán sus esfuerzos en impulsar la cooperación internacional para diseñar un futuro sostenible, mejorar la calidad de vida de las comunidades y crear oportunidades para las generaciones venideras.

Por primera vez, las Reuniones Anuales de los Consejos Globales del Futuro y de Ciberseguridad se celebran de forma simultánea con la Reunión Anual de Ciberseguridad, lo que subraya la relevancia de esta plataforma internacional como espacio de diálogo abierto y colaboración global sobre cuestiones esenciales para el porvenir de las sociedades.