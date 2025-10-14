Emiratos integra la ciberseguridad con la IA, según Mohamed Al Kuwaiti

DUBÁI, 14 de octubre de 2025 (WAM) — Mohamed Al Kuwaiti, jefe del Consejo de Ciberseguridad del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos, afirmó que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad adopta un enfoque integral que permite una integración fluida con las tecnologías de inteligencia artificial (IA). Añadió que las nuevas normas y políticas nacionales trazan una hoja de ruta para la transformación digital del sector público impulsada por la IA.

En declaraciones a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM) durante las Reuniones Anuales de los Consejos Globales del Futuro y de Ciberseguridad, inauguradas hoy en Dubái, Al Kuwaiti subrayó que la inversión sostenida del país en IA y ciberseguridad confirma su apuesta por una infraestructura digital capaz de responder a los retos emergentes.

Destacó que Emiratos Árabes Unidos ocupó el primer puesto mundial en todas las categorías del Índice Global de IA en Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), logro que atribuyó a la visión de futuro del país, a las inversiones estratégicas en tecnologías avanzadas y a los esfuerzos continuos por formar talento nacional y tejer alianzas internacionales en este ámbito.

Al Kuwaiti confirmó que el país ha repelido recientemente varios ciberataques dirigidos a infraestructuras críticas en un contexto de tensiones geopolíticas, y recalcó que sistemas nacionales de alta capacidad y equipos especializados lograron mitigar estas amenazas.

Apuntó que Emiratos se enfrenta a casi 150.000 ciberataques diarios, cifra que supera los 300.000 en periodos de inestabilidad regional o global. Todos los incidentes, dijo, se gestionan dentro de un marco nacional altamente desarrollado y alineado con las mejores prácticas internacionales de ciberseguridad.

Advirtió, además, contra el uso irresponsable de la IA, al considerar que puede debilitar la protección de datos y facilitar intrusiones. Señaló que los avances tecnológicos han dado lugar a nuevas amenazas —como los deepfakes y la manipulación en línea— cada vez más explotadas en la guerra informativa y cibernética.