El presidente del Consejo Nacional Federal aborda con el embajador de Guatemala el refuerzo de las relaciones

ABU DABI, 14 de octubre de 2025 (WAM)— Saqr Ghobash, presidente del Consejo Nacional Federal (CNF), recibió a Jorge Rafael Ruiz, embajador de la República de Guatemala ante Emiratos Árabes Unidos, en la sede del CNF en Abu Dabi.

Durante el encuentro, ambas partes analizaron vías para fortalecer los lazos en ámbitos como la energía, las energías renovables, la seguridad alimentaria y la inteligencia artificial, y subrayaron el papel de la diplomacia parlamentaria en el impulso de las relaciones bilaterales.

Ghobash destacó que los vínculos entre Emiratos Árabes Unidos y Guatemala siguen profundizándose, impulsados por el compromiso compartido de sus liderazgos con el avance de la cooperación.

Por su parte, el embajador Ruiz señaló el interés de Guatemala en desarrollar la colaboración con Emiratos en los sectores económico, de inversión, turismo, innovación y energías renovables. Elogió, además, el crecimiento de la cooperación parlamentaria y remarcó la importancia de mantener el diálogo y las visitas mutuas para reforzar la coordinación.