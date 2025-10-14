Hamdan bin Zayed aprueba la política de biodiversidad en el emirato de Abu Dabi

ABU DABI, 14 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente de la Agencia de Medio Ambiente de Abu Dabi (EAD), ha emitido el Decreto n.º 6/2025 para aprobar una política de biodiversidad en Abu Dabi, un paso estratégico que reafirma el compromiso del emirato con la preservación de sus recursos naturales y la sostenibilidad de sus ecosistemas.

La medida coincide con la celebración en el emirato, hasta el 15 de octubre, del Congreso Mundial de la UICN, y refleja el papel de liderazgo de Abu Dabi en la protección del medio ambiente.

El decreto establece que la EAD, en coordinación con las entidades competentes, dará seguimiento a los instrumentos previstos en la política y los ejecutará conforme al calendario estipulado. La agencia también supervisará el análisis de los impactos derivados de su aplicación mediante procedimientos sistemáticos y ordenados que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos.

La política busca garantizar la sostenibilidad de la biodiversidad en el emirato y afrontar los principales retos y amenazas mediante la protección y restauración de los ecosistemas naturales y la conservación de hábitats terrestres y marinos esenciales para la supervivencia de especies locales de flora y fauna. Asimismo, pretende reforzar los marcos legislativos y regulatorios, impulsar soluciones basadas en la naturaleza y elevar la concienciación ambiental de la comunidad sobre la importancia de la biodiversidad y el papel de los ecosistemas en la salud humana, el bienestar social y la sostenibilidad de los recursos en Abu Dabi.

La agencia, en estrecha colaboración con organismos del Gobierno de Abu Dabi, diversas instituciones del sector privado y sectores de la comunidad local, ha desarrollado esta política para asegurar su plena alineación con las políticas nacionales.

El documento tiene en cuenta la situación actual y los desafíos del sector de la biodiversidad en el emirato —pérdida y degradación de hábitats naturales, cambio climático y uso insostenible de los recursos, además de factores sociales y económicos—, y detalla las medidas necesarias para proteger los ecosistemas marinos, costeros y terrestres relacionados con la política.

Shaikha Salem Al Dhaheri, secretaria general de la EAD, señaló: “Esta política es un paso importante hacia la materialización del marco general de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2031. Refuerza además la posición de Abu Dabi como referente en la protección y sostenibilidad de los ecosistemas. Es una herramienta estratégica alineada con las directrices y compromisos internacionales de Emiratos y contribuye a los objetivos de la Centenaria Ambiental 2071 del emirato, al proteger hábitats naturales, preservar especies locales y mejorar la sostenibilidad de los ecosistemas.

“Conservar la biodiversidad es un pilar fundamental para lograr la seguridad alimentaria e hídrica, mitigar los efectos del cambio climático y preservar la calidad de vida. Con esta política aspiramos a estimular la acción conjunta e integrar esfuerzos entre los actores implicados para rehabilitar hábitats afectados, conservar especies amenazadas y enriquecer la base de datos y el conocimiento científico sobre la biodiversidad local, con el fin de construir un futuro ambiental sostenible”.

Abu Dabi alberga una gran diversidad de ecosistemas —llanuras y dunas, costas e islas, arrecifes de coral, manglares y áreas montañosas— que sostienen especies singulares terrestres y marinas, pero que afrontan retos crecientes que exigen intervenciones meditadas y sostenibles.

En virtud de esta política se aplicará un conjunto de medidas para reforzar la resiliencia de los ecosistemas, activar alianzas entre sectores y emplear tecnologías avanzadas que respalden la protección y la rehabilitación de dichos ecosistemas.