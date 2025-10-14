Forbes Middle East lanza un Consejo de la Juventud en la Cumbre de Líderes de la Sostenibilidad

ABU DABI, 14 de octubre de 2025 (WAM) — Reforzando el compromiso de Forbes Middle East con la capacitación y la participación de la juventud en la región, su consejera delegada y redactora jefa, Khuloud Al Omian, anunció en la jornada inaugural de la Forbes Middle East Sustainability Leaders Summit 2025 la creación del Forbes Middle East Youth Council.

El Consejo es una iniciativa estratégica concebida para formar a una nueva generación de líderes y responsables de decisiones en ámbitos clave como la sostenibilidad, la innovación, el emprendimiento, la economía digital, los medios, la ciencia y la tecnología. Su objetivo es potenciar el talento joven mediante el refuerzo de sus capacidades de liderazgo y conocimiento, el apoyo a proyectos empresariales, el intercambio de experiencias y la creación de redes que impulsen un futuro más próspero y diverso para la región.

Más allá del liderazgo, el Consejo busca promover una cultura de responsabilidad social y ambiental entre los jóvenes, animándoles a tomar la iniciativa y a desarrollar soluciones innovadoras a los desafíos que afrontan sus comunidades locales y regionales. Parte de la convicción de que la verdadera capacitación comienza con conciencia, creatividad y acción.

«El lanzamiento del Forbes Middle East Youth Council encarna un mensaje inspirado en la visión del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, Padre Fundador, quien consideraba que la juventud es la verdadera riqueza de las naciones e inculcó valores de generosidad, compromiso y servicio comunitario», subrayó Al Omian en su intervención. «El Consejo aspira a ser una plataforma dinámica para el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento del liderazgo, el fomento de la innovación y el emprendimiento, el apoyo a proyectos emergentes y el impulso de soluciones creativas a los retos que afrontan las sociedades de la región», añadió.

Al concluir, Al Omian celebró la puesta en marcha del Consejo y reafirmó el compromiso de Forbes Middle East de respaldarlo como faro de ideas, plataforma de empoderamiento y puente entre las aspiraciones de las nuevas generaciones y la visión más amplia de desarrollo y progreso de la región.