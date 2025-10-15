El Club Ecuestre y de Carreras de Sharjah organiza la 19.ª edición del Festival Internacional del Caballo Árabe de Sharjah — línea egipcia pura

SHARJAH, 15 de octubre de 2025 (WAM)— Bajo el patrocinio del jeque doctor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo y gobernante de Sharjah, el Club Ecuestre y de Carreras de Sharjah celebra el 16 de octubre la 19.ª edición del Festival Internacional del Caballo Árabe de Sharjah — línea egipcia pura.

El evento se organiza en colaboración con la Zona Franca del Aeropuerto Internacional de Sharjah (SAIF Zone) —patrocinador oficial del festival— y cuenta con el apoyo de la Sociedad de Caballos Árabes de los Emiratos (EAHS).

En total participarán 55 caballos procedentes de cuatro países —Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Irak y Qatar— en una cita de referencia. El festival está reconocido por la Conferencia Europea de Organizaciones del Caballo Árabe (ECAHO), al igual que todas las competiciones programadas esta temporada por el Club Ecuestre y de Carreras de Sharjah.

Saud Salim Al Mazrouei, director de SAIF Zone, subrayó que el Festival Internacional del Caballo Árabe de Sharjah —línea egipcia pura— se ha consolidado como uno de los principales certámenes especializados del mundo en la celebración del patrimonio y la nobleza del caballo árabe. Destacó que la cita refleja el compromiso sostenido de Sharjah con la promoción y el desarrollo de los deportes ecuestres, la preservación de las tradiciones culturales árabes y el fortalecimiento de la equitación como pilar cultural e histórico estrechamente ligado al legado de los antepasados.

A lo largo de los años, añadió, el festival ha sido clave no solo para poner en valor la autenticidad del caballo árabe, sino también para reforzar la condición de los Emiratos Árabes Unidos como destino global de primer nivel para la hípica. Al Mazrouei precisó que SAIF Zone no escatimará esfuerzos para brindar todo tipo de apoyo a esta cita, en línea con su responsabilidad social y su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y la difusión de los valores civilizatorios de los Emiratos.

También elogió la labor del Club Ecuestre y de Carreras de Sharjah en la organización del festival, su apuesta por el desarrollo continuo del evento y su trabajo para afianzar su posición como plataforma de referencia de la equitación árabe más auténtica.

La edición de este año reunirá algunos de los mejores ejemplares egipcios puros del caballo árabe, pertenecientes a destacados criadores, cuadras privadas y reputados haras de los Emiratos y de la región, un reflejo del papel de liderazgo de Sharjah en la conservación y promoción de la estirpe egipcia del caballo árabe.

Estos esfuerzos se alinean con la visión de S.A. el jeque doctor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, cuyo impulso ha convertido al emirato en un referente del patrimonio ecuestre y en un punto de reconocimiento internacional.