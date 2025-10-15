EAU prosigue la preparación de un barco de ayuda para Gaza en el marco de “Chivalrous Knight 3”

ABU DABI, 15 de octubre de 2025 (WAM) — Los Emiratos Árabes Unidos continúan cargando el «UAE Humanitarian Ship» con suministros alimentarios, médicos y de alojamiento en el marco de la operación «Chivalrous Knight 3», con destino a la Franja de Gaza.

Este esfuerzo en curso subraya el compromiso sostenido de EAU con una respuesta humanitaria rápida y con el envío de ayuda urgente al pueblo palestino en la Franja.

El envío se prepara en coordinación con varias organizaciones humanitarias y benéficas, en una muestra del esfuerzo nacional unificado del país y de su capacidad de respuesta para hacer llegar asistencia de emergencia a Gaza.

La operación «Chivalrous Knight 3» refleja el enfoque humanitario permanente de EAU y su vocación de apoyo a quienes lo necesitan mediante la estrecha cooperación entre sus instituciones de ayuda.