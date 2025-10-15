El embajador de EAU presenta copias de sus cartas credenciales al ministro de Exteriores de Guinea-Bisáu

BISSÁU, 15 de octubre de 2025 (WAM) — Abdullah Jassim Al Shamsi entregó una copia de sus cartas credenciales como embajador de Emiratos Árabes Unidos ante la República de Guinea-Bisáu a Carlos Pinto Pereira, ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Comunidades, en la sede del ministerio en la capital, Bissáu.

Al Shamsi transmitió a Pereira los saludos del jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, junto con sus deseos de mayor progreso y prosperidad para el Gobierno y el pueblo de Guinea-Bisáu.

El embajador expresó su orgullo por representar a EAU en Guinea-Bisáu y reafirmó su compromiso de impulsar las relaciones bilaterales en diversos ámbitos.

Por su parte, Pereira hizo llegar sus saludos al jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan y deseó prosperidad al Gobierno y al pueblo de EAU. Dio la bienvenida a Al Shamsi y le deseó éxitos en el desempeño de sus funciones y en el fortalecimiento de los vínculos en distintos campos, subrayando la disposición de su país a brindar todo el apoyo posible para facilitar su misión.

Durante la reunión, ambas partes analizaron áreas de cooperación entre EAU y Guinea-Bisáu y exploraron vías para desarrollarlas en beneficio de los intereses y aspiraciones de ambos países y pueblos.