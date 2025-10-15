UAE Team Emirates-XRG anuncia sus equipos para el tramo final de la temporada

ABU DABI, 15 de octubre de 2025 (WAM) — Tras nueve meses que han deparado 94 victorias para la escuadra emiratí, UAE Team Emirates-XRG ha confirmado sus alineaciones para las últimas carreras del año.

Entre Italia, China y Francia, el n.º 1 del ránking UCI WorldTeam afronta esta semana sus compromisos finales, después de anunciar el lunes el siete para el Tour de Guangxi. En China, el equipo disputará la última prueba por etapas del WorldTour en 2025, mientras que en Italia y Francia aguardan el Giro del Veneto, el Chrono des Nations y la Veneto Classic. Este trío de clásicas de un día cerrará la temporada más exitosa del conjunto, con inicio hoy en el Giro del Veneto.

Lista para su quinta edición desde la recuperación de la prueba en 2021, la cita de 2025 supone en realidad la 88.ª edición de esta semi-clásica nacida en 1922. Para UAE Team Emirates-XRG es un terreno propicio: ya ganó aquí en 2022 con Matteo Trentin.

En esta ocasión, la formación estará encabezada por Isaac del Toro, acompañado por el recién proclamado campeón del mundo de gravel, Florian Vermeersch. El belga ya subió al podio en 2023 y llega con gran confianza tras su título mundial del domingo.

El Giro del Veneto será la última carrera del año para Del Toro, que cierra una temporada con 15 triunfos y su consagración entre la élite a sus 21 años. En apenas su segundo curso como profesional, el mexicano fue segundo en el Giro de Italia en mayo y suma seis victorias en el último mes en territorio italiano.

Alineación de UAE Team Emirates-XRG para el Giro del Veneto: Alessandro Covi (Italia), Isaac del Toro (México), António Morgado (Portugal), Pavel Sivakov (Francia), Pablo Torres (España), Florian Vermeersch (Bélgica) y Tim Wellens (Bélgica).