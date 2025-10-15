Consejos Globales del Futuro 2025: líderes y expertos perfilan un nuevo marco tecnológico y ético

DUBÁI, 15 de octubre de 2025 (WAM) — El futuro de la transformación digital centró el debate estratégico en las Reuniones Anuales de los Consejos Globales del Futuro 2025, organizadas por el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos en colaboración con el Foro Económico Mundial (WEF).

En el marco del eje de Tecnología —uno de los seis grandes temas que estructuran los Consejos—, los integrantes trabajaron en el diseño de un nuevo marco tecnológico y ético que impulse el uso de la tecnología al servicio de la humanidad y la sociedad, estableciendo bases sólidas para una gobernanza eficaz y responsable de las grandes transformaciones digitales.

El eje de Tecnología reúne siete Consejos especializados enfocados en desarrollar marcos internacionales que garanticen el uso seguro y responsable de las tecnologías avanzadas. Sus prioridades incluyen reforzar la cooperación intersectorial entre administraciones, sector privado y sociedad civil, para orientar la innovación hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.

Los miembros presentaron además recomendaciones para fomentar un ecosistema tecnológico más transparente, equitativo y eficiente, capaz de afrontar los retos técnicos y éticos que surgen del avance acelerado.

El Consejo sobre Inteligencia Artificial General analizó el desarrollo de sistemas cognitivos cercanos a capacidades humanas y con autoaprendizaje, abordando cuestiones éticas y técnicas de control y seguridad, así como el papel del código abierto para mitigar los impactos sociales. El debate incluyó mecanismos de despliegue responsable que generen beneficios económicos y sociales protegiendo la privacidad.

El Consejo sobre Sistemas Autónomos examinó la interacción entre humanos, robots y sistemas físicos autónomos, subrayando la necesidad de diseñar sistemas seguros y eficientes que colaboren con las personas en entornos de trabajo, producción y servicios. Se estudiaron medidas técnicas y regulatorias para minimizar efectos no deseados y fortalecer la confianza pública.

Ante la creciente dependencia de la IA y de la infraestructura digital, el Consejo sobre Ciberseguridad abordó la protección de sistemas críticos frente a amenazas emergentes y complejas. Los expertos revisaron buenas prácticas para reforzar la resiliencia cibernética y debatieron marcos de gobernanza digital internacional que fortalezcan capacidades preventivas y de respuesta, resguardando economías y sociedades ante riesgos transnacionales.

El Consejo sobre Fronteras de los Datos evaluó las implicaciones técnicas y económicas de la rápida expansión de la IA generativa y del uso de datos sintéticos, y recalcó la necesidad de marcos equilibrados en propiedad intelectual y privacidad. Se exploraron mecanismos para aprovechar datos generados que mejoren los modelos inteligentes mitigando riesgos como la amplificación, el sesgo y la desinformación, y se debatió la creación de sistemas de atribución y gobernanza que aseguren una distribución equitativa de beneficios.

El Consejo sobre Integridad de la Información subrayó los retos crecientes de la desinformación y su impacto en la confianza pública en las instituciones. Se defendió el desarrollo de sistemas robustos que garanticen credibilidad y exactitud del contenido en la era de plataformas integradas y IA, con estrategias para fortalecer la resiliencia comunitaria y proteger el espacio informativo sin menoscabar la libertad de expresión.

El Consejo sobre Computación de Nueva Generación exploró innovaciones de vanguardia —cuántica, biocomputación y computación neuromórfica— y su potencial transformador para la investigación científica e industrial. Deliberó sobre cómo crear sistemas seguros, sostenibles y eficientes en energía que aborden desafíos complejos con menor huella ambiental.

El Consejo sobre Tecnologías Espaciales analizó cómo la innovación espacial puede impulsar el desarrollo en la Tierra, desde redes satelitales hasta manufactura en microgravedad, y destacó el papel de la inversión y la cooperación internacional para abrir nuevas fronteras de investigación e innovación con beneficios tangibles para las comunidades.

Con más de 700 expertos de 93 países, los Consejos Globales del Futuro 2025 agrupan 37 Consejos que cubren seis temas: Tecnología, Economía, Sociedad, Medioambiente, Gobernanza y Salud. La iniciativa ofrece una plataforma internacional para el diálogo y la colaboración en estrategias orientadas a modelar el futuro y promover avances en sectores vitales que mejoren la calidad de vida y creen oportunidades para las próximas generaciones.

La iniciativa marca un hito en la asociación estratégica entre el Gobierno de EAU y el WEF. En 16 años, la colaboración ha acogido más de 900 Consejos Globales del Futuro, con la participación de más de 12.000 responsables, expertos y especialistas, abordando una amplia agenda de temas cruciales para el presente y el futuro de la humanidad.