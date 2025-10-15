El presidente de EAU ordena ampliar las áreas naturales protegidas en el emirato de Abu Dabi

ABU DABI, 15 de octubre de 2025 (WAM) — El jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, ha dispuesto elevar al 20 % la superficie de reservas naturales en Abu Dabi. La iniciativa se alinea con el programa del Congreso Mundial de la UICN 2025 y refuerza el liderazgo global de EAU en sostenibilidad y preservación ambiental.

La Agencia de Medio Ambiente de Abu Dabi (EAD) gestionará las nuevas reservas, que abarcarán 4.581 kilómetros cuadrados y se integrarán en la Red de Áreas Protegidas Zayed, que hoy incluye 13 reservas terrestres y seis marinas. Con la ampliación, el número total de espacios protegidos ascenderá a 26, con una superficie conjunta de 22.821 kilómetros cuadrados.

El anuncio coincide con la histórica celebración en EAU del Congreso Mundial de la UICN, organizado por el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente, la EAD y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que tiene lugar del 9 al 15 de octubre de 2025 en el ADNEC Centre de Abu Dabi.

La expansión contempla la declaración de tres nuevas reservas terrestres —Al Wathba Fossil Dunes Reserve, Liwa Groundwater Reservoir Reserve y Ghaf Natural Reserve—, la ampliación de la Qasr Al Sarab Reserve y la creación de dos nuevas reservas marinas: Abu Al Abyad Marine Reserve y Sir Bani Yas and Desert Islands Marine Reserve. Asimismo, se ampliará la Ras Ghanada Marine Reserve.

El jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra y presidente del Consejo de Administración de la EAD, afirmó: «Las directrices del jeque Mohamed bin Zayed reflejan la visión de nuestra sabia dirigencia sobre protección ambiental y sostenibilidad. Esta ampliación salvaguardará la biodiversidad y los ecosistemas para las generaciones futuras y consolidará a Abu Dabi como referente mundial de custodia ambiental, en continuidad con el legado del Padre Fundador, el difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan».

Para Mohammed Ahmed Al Bowardi, vicepresidente de la EAD, estas directrices reafirman el compromiso inquebrantable de EAU con la conservación de la biodiversidad y la protección de la vida silvestre en todo el emirato, al tiempo que apoyan programas innovadores que garanticen la sostenibilidad del entorno natural.

La secretaria general de la EAD, Shaikha Salem Al Dhaheri, calificó la medida de hito transformador en la trayectoria ambiental de Abu Dabi y subrayó su consonancia con los objetivos del Marco Global de la Biodiversidad 2030, incluida la iniciativa 30×30. «Refuerza la visión de equilibrar el desarrollo sostenible con la conservación del patrimonio natural, situando a Abu Dabi como modelo global de acción ambiental», señaló.

La EAD confirmó que la decisión apoya la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2031, que ofrece una visión integral para la conservación de la naturaleza y la acción climática, con foco en seis pilares: protección y seguimiento de áreas críticas de biodiversidad, rehabilitación de ecosistemas terrestres y marinos degradados y reducción del impacto del cambio climático y los riesgos de desastres sobre la biodiversidad, aumentando su resiliencia.